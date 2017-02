Leicester, comunicato ufficiale del club: "Piena fiducia a Ranieri"

© foto di Imago/Image Sport

Il Leicester, attualmente a +1 in classifica sulla zona retrocessione in Premier League, ha ribadito tramite un comunicato ufficiale la piena fiducia nei confronti del tecnico Claudio Ranieri: "Alla luce delle recenti speculazioni, il Leicester City Football Club vuole assolutamente chiarire il suo sostegno incrollabile per il suo primo Team Manager, Claudio Ranieri. Il successo senza precedenti ottenuto nelle ultime stagioni - continua la nota - si è basato saldamente sulla stabilità, solidarietà e determinazione nel superare anche la più grande delle sfide. L'intero club è e rimarrà unito dietro al suo allenatore e dietro ai suoi giocatori".