Leicester, Ranieri: "2016 fantastico. Non potrò mai dimenticarlo"

Claudio Ranieri, tecnico del Leicester, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'anno che sta per finire, che ha visto le Foxes laurearsi campioni l'Inghilterra: "È stato un 2016 stupendo perché non avevo mai vinto un titolo. Non dimenticherò mai da dove ho iniziato, come Vardy, in una piccola squadra. Sono molto soddisfatto, come sono contento di aver incontrato le persone che ho conosciuto qui. Ho sentito una magica e positiva energia al Leicester, tutti la potevano sentire. È stato un anno fantastico".