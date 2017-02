Leicester, Ranieri: "Lo spogliatoio è tutto dalla mia parte"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Leicester Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sports della difficile situazione delle Foxes: "I giocatori sono dalla mia parte, mi appoggiano. Io mi fido di loro e loro si fidano di me. La nostra fiducia in questo momento è bassa ma non ci arrenderemo mai. Non scordiamoci che siamo il Leicester e proprio per questo dobbiamo sempre lottare in campo".