Leicester, Shakespeare: "Atletico favorito, ma vogliamo passare il turno"

Il tecnico del Leicester Craig Shakespeare ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atletico Madrid di domani sera in Champions League: “Abbiamo affrontato una serie di partite dure, ma siamo riusciti a dar riposo a qualche giocatore. Cercheremo di essere competitivi anche contro l'Atletico Madrid sapendo che loro sono in vantaggio, ma troveranno un'atmosfera calda che cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio. Siamo l'unica squadra inglese ancora in corsa e passare il turno sarebbe importantissimo anche a livello psicologico e in ottica campionato. - continua Shakespeare – In questi anni questo club ha fatto qualcosa di incredibile, ma ora conta solo il presente e il presente dice Atletico Madrid. Dovremmo fare affidamento sulle nostre forze per scardinare una difesa molto forte come quella spagnola”.