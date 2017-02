Leicester, Srivaddhanaprabha vola in Inghilterra per sostenere Ranieri

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il comunicato, è in arrivo una nuova dimostrazione di fiducia per Claudio Ranieri da parte dei vertici del Leicester. Secondo Sky Sports UK il proprietario delle Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, nella giornata di domani arriverà in Inghilterra per ribadire, di persona, la fiducia al tecnico di Testaccio.