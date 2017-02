Liga, Celta Vigo-Real Madrid rinviata per maltempo

© foto di J.M.Colomo

E' stata sospesa la partita tra Celta Vigo e Real Madrid prevista per la giornata di domani. Il sindaco di Vigo non si vuole prendere la responsabilità di dare il via libera alla sfida considerando la tempesta che sta colpendo in queste ore la Galizia. Quasi 40 metri della facciata dello stadio Balaidos (che sta vivendo lavori di profonda ristrutturazione), come riporta Bernabeu Digital, sono stati distrutti dal forte vento di questi giorni, e per motivi di sicurezza non ci sono le condizioni per disputare la sfida.