Liga, Deportivo batte Malaga e si avvicina alla salvezza

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Il Deportivo ha battuto il Malaga 2-0 in una partita valida per il 31° turno del campionato spagnolo. Di Joselu e Mosquera le due reti galiziane, entrambe arrivate nella ripresa. Depor che fa un passo in avanti per la salvezza e si porta a soli due punti dal Malaga.

Questa la classifica attuale:

Real Madrid 72; Barcellona 69; Atlético Madrid 62; Siviglia 61; Villarreal 54; Athletic 53; Real Sociedad 52; Eibar 50; Espanyol 46; Celta 41; Alaves 40; Valencia 39; Las Palmas 38; Malaga 33; Deportivo e Betis 31; Leganés 27; Sporting Gijon 22; Granada 20; Osasuna 17.