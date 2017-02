Ligue 1, si infiamma la corsa al titolo. L'Equipe: "I nuovi rivali"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"I nuovi rivali" titola stamane L'Equipe in riferimento al duello in Ligue 1 fra Monaco e Paris Saint-Germain. Campeggiano le foto di Radamel Falcao ed Edinson Cavani: "Monaco, leader della L1, si afferma come un concorrente sempre più serio per il PSG. La rivalità tra le due squadre potrebbe durare a lungo".