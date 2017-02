Lione, la clausola di Lacazette non spaventa Arsenal e West Ham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si placano le voci sul futuro dell'attaccante del Lione, Alexandre Lacazette. Le ultime dichiarazioni del francese, in questo senso, hanno lanciato un ulteriore assist alle pretendenti, che comunque - come sottolineato dal Mirror - dovranno pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di sterline. In pole, secondo il quotidiano, ci sarebbero due club di Premier: Arsenal e West Ham.