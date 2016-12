Liverpool, Coutinho non dovrebbe farcela per la sfida col City

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Philippe Coutinho difficilmente riuscirà ad essere a disposizione di Jurgen Klopp per la sfida contro il Manchester City in programma il prossimo 31 dicembre. Lo scorso 26 novembre, il giocatore brasiliano ha accusato un infortunio ai legamenti della caviglia e sembrava potesse recuperare per la gara della vigilia di Capodanno. Tuttavia Jurgen Klopp ha spiegato che Coutinho non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, dunque è difficile che torni a disposizione la prossima settimana.