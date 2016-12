Liverpool, Klopp: "Non faremo tante operazioni nel mercato di gennaio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha spiegato che i Reds non interverranno in maniera importante sul mercato: "Abbiamo sempre un occhio sul mercato, ma questo non significa che possiamo fare quello che vogliamo sempre. Se abbiamo un occhio su un giocatore, sarà un buon giocatore e probabilmente gioca in un buon club e se questo club non ha bisogno di soldi allora non abbiamo alcuna possibilità. Noi non vogliamo convincere i giocatori con denaro, vogliamo convincerli con l'atteggiamento giusto. Vogliamo avere giocatori pronti a crescere e non è un messaggio per la finestra di trasferimento invernale, è un messaggio per i prossimi anni", ha ammesso il tecnico tedesco.