Liverpool, Klopp: "Non ha senso giocare in questo modo, dobbiamo svegliarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ennesima sconfitta subita dal Liverpool battuto 2-0 dall'Hull City che in settimana ha fermato anche il Manchester United. Dopo la gara Jurgen Klopp ha ammesso tutta la sua delusione: "In questo momento, ovviamente, non stiamo facendo abbastanza. Nel primo tempo sicuramente. Abbiamo concesso facilmente due gol e nel complesso le prestazioni non sono buone. Non ha senso per noi giocare in questo modo. Se abbiamo giocato come abbiamo fatto nel secondo tempo per tutta la partita nessuna squadra potrebbe affrontarci. Ma abbiamo bisogno di svegliarci, tutto questo non è accettabile. Ho un sacco di pensieri in questo momento e non posso nemmeno dirveli alcuni, perché ho davvero bisogno di pensare a quello che è successo".