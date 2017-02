Liverpool, Klopp: "Possiamo vincere tutte le 14 gare rimanenti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima delladelicata sfida contro il Tottenham: "Se c'è una cosa che non dobbiamo fare è giocare come nel primo tempo della gara contro l'Hull City. Sono ancora arrabbiato per quei 45 minuti, anche se la colpa è mia. Non è chiaro il motivo per cui abbiamo fatto così male, ma l'importante è correggere gli errori. Abbiamo fatto una grande settimana d'allenamento, ora non dobbiamo trovare scuse ma soluzioni. Continuo a pensare di poter vincere le 14 gare rimanenti da qui a fine anno".