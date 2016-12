Malaga, domani il primo allenamento di Marcelo Romero

© foto di Luigi Gasia

Il Malaga ha comunicato nel pomeriggio di aver affidato la squadra a Marcelo Romero, mentre la squadra è già al lavoro in vista del ritorno in campo previsto per il 7 gennaio 2017 contro il Celta Vigo. Intanto il club spagnolo, mediante il proprio profilo Twitter, fa sapere che il tecnico uruguaiano sosterrà domani la prima seduta di allenamento come primo allenatore. In precedenza, Romero è stato il viceallenatore della formazione andalusa.