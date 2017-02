Man City, Guardiola: "Bravo è un top player, ma devo fare delle scelte"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Bournemouth: "La mia opinione su Claudio Bravoresta la stessa, è un top player, un numero uno di caratura mondiale. La decisione di lasciarlo fuori è dettata da ciò che vedo, io sono qua per prendere decisioni. Ultimamente ho visto tantimiglioramenti, ora siamo una squadramolto più stabile".