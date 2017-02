Man City, non solo Real Madrid. Anche il PSG sulle tracce di Aguero

© foto di Imago/Image Sport

Il The Times quest'oggi fa il punto sul futuro di Sergio Aguero. Dopo l'esplosione di Gabriel Jesus il Kun ha perso minuti e in estate potrebbe salutare il City. Su di lui da tempo c'è il Real Madrid, ma secondo il quotidiano britannico anche il PSG è fortemente interessato all'argentino. Per il cartellino sono pronti circa 90 milioni, col giocatore che andrebbe a percepire uno stipendio da quasi 15 milioni a stagione.