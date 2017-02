© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mad for it" titola il Sun Sport in riferimento al sogno di mercato del Manchester United Antoine Griezmann. Il tabloid mette in prima pagina un fotomontaggio del francese con la maglia numero 7 dei red devils. "Griezamm vuole essere il nuovo Becks". Taglio laterale dedicato all'altra squadra di Manchester: "Il City prenderà Aubameyang se Aguero va via".