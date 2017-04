Man United, ipotesi Besiktas per Mata. Talisca può fare il percorso inverso

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta Fanatik, si profila un affare di mercato tra Manchester United e Besiktas. Juan Mata, infatti, potrebbe approdare in Turchia al termine della stagione, Con Anderson Talisca pronto a fare il percorso inverso. Il 23enne quest'anno si è messo in mostra in prestito al Benfica.