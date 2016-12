Man United, Mourinho: "Nessun problema per la permanenza di Ibra"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria col WBA, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato dell'opzione presente sul contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese in estate aveva firmato per un anno più opzione per la seconda stagione: "E' già stata attivata, nel suo cervello, ma anche nel mio, in quello del presidente e in quello dei proprietari. Quindi non ci saranno problemi in questo senso".