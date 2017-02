Man United, Mourinho: "Sono certo che Ibra resterà anche il prossimo anno"

© foto di Imago/Image Sport

Nella conferenza stampa prima della gara col Watford, José Mourinho ha risposto a diverse domande sul futuro allo United di Zlatan Ibrahimovic: "Sono assolutamente convinto che resterà ancora qua. E' venuto con l'intenzione di restare almeno due anni e la sua prima stagione sta andando oltre le aspettative. Per questo sono convinto che resterà, si è adattato alla nuova vita. Gli avevo concesso dei giorni di riposo per tornare in Svezia dalla famiglia, ma Zlatan ha scelto di restare qua per darci una mano".