Man United, pronto un ruolo nello staff tecnico per Ibrahimovic

© foto di Imago/Image Sport

Dopo che appenderà gli scarpini al chiodo Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Manchester United. L'attaccante svedese infatti potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di José Mourinho dopo che gli scadrà il contratto con il club inglese. Come spiega il Daily Star Ibrahimovic potrebbe essere una guida importante per i giovani dello United che prima però offrirà un altro anno di contratto allo svedese in scadenza a giugno.