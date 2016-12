Man Utd, Mourinho contro il calendario: "Beneficia alcuni e ne inguaia altri"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho ha spiegato che sarà un periodo molto intenso quello natalizio per il Manchester United ma ha anche sottolineato come altre squadre come il Chelsea non avranno impegni ravvicinati grazie ad un calendario poco equilibrato: "E' un periodo pieno per alcuni club, non per tutti. Se analizziamo il calendario, ci sono club senza problemi. Sembra che il calendario sia stato fatto per dare riposo ad alcuni e creare problemi ad altri. Ma noi ci siamo abituati perché giochiamo in Europa League e l'Europa League è la competizione che crea più difficoltà. Lo sa bene il Southampton, lo sa il Tottenham e per noi è la stessa cosa".