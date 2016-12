Man Utd, Mourinho: "Ecco perché non ho sostituito Ferguson nel 2013"

© foto di Imago/Image Sport

In molti si sono chiesti perché José Mourinho non sia approdato al Manchester United non appena Ferguson ha deciso di ritirarsi nel 2013. L'attuale tecnico dei Red Devils però ha spiegato: "In realtà non c'era la possibilità di andare allo United per un semplice motivo. Ero in un altro club ed ero concentrato su quello. Quando sei in un altro club e arriva una proposta dello United, ti porta a pensare, ma quando ci si trova senza una squadra e arriva lo United non c'è niente a cui pensare. Quando ho saputo del loro interesse sapevo che avrei dovuto accettare", ha detto lo Special One al The Mirror.