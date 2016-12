Manchester United, anche il Porto pensa a Depay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Memphis Depay è un'ipotesi per il mercato di gennaio del Porto. Lo riferisce A Bola, sostenendo che i responsabili del mercato del club lusitano avrebbero già sondato il Manchester United. Mourinho non impedirebbe la partenza dell'olandese che comunque ha come pretendenti anche Everton, Stoke City, Psv e Roma. Depay ha giocato otto partite in questa stagione, di cui una sola da titolare.