Manchester United, brusca frenata della trattativa per Lindelof

Il Manchester United avrebbe clamorosamente frenato su Victor Lindelof, difensore svedese del Benfica. Questo quanto affermato dal Daily Mail che indica come Mourinho non sia più tanto convinto di acquistare il centrale. Lo Special One, che era pronto a spendere 60 milioni di euro per il giocatore, vuole ora valutare bene ed acquistare solo in virtù delle cessioni. L'allenatore, infatti, dopo i primi mesi difficili ed i risultati altalenanti, avrebbe trovato la quadratura del cerchio nel reparto arretrato ed avrebbe intenzione di intervenire sul mercato invernale solo in base alle uscite. Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Anthony Martial, Marcus Rashford e Marouane Fellaini i cinque nomi in bilico.