"Non ascoltate i giornali, non è vero. Avanti United". Con questo scarno tweet, il giovane attaccante del Manchester United Anthony Martial ha chiarito di non aver nessun interesse a commentare le voci che lo vorrebbero vicino al ritorno in Francia, al PSG.

Dont listen the papers it's wrong thanks Come on United 🔴 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 6 febbraio 2017