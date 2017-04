Manchester United, Mourinho: "Col Chelsea per me gara come le altre"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester United José Mourinho ha analizzato così in conferenza stampa la sfida di domenica col Chelsea: "Abbiamo due partite importanti all'orizzonte, vincendole entrambe potremmo arrivare nelle prime quattro posizioni della classifica e ci teniamo dunque a fare bene. Dobbiamo combattere sempre. La sfida col Chelsea per me è solo una partita di calcio, una partita in più che non è certo differente rispetto alle altre. Conte ha una rosa di grande livello, sia a livello di singoli che in termini di collettivo. I blues inoltre saranno molto più freschi di noi".