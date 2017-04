© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United non molla per Ousmane Dembélé. Secondo quanto riporta il Sun, José Mourinho sarebbe pronto ad avanzare un'offerta già quest'estate per il giovane esterno classe 1997 del Borussia Dortmund. In questa stagione Dembélé ha totalizzato finora 41 presenze con otto gol e 17 assist.