Marsiglia, Garcia: "In Champions tiferò PSG per il coefficiente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Rudi Garcia nazionalista quello di oggi in conferenza stampa. Il tecnico dell'OM ha detto la sua sugli avversari del Paris Saint-Germain, impegnati in Champions League alla sfida contro il Barcellona: "Sarà una super sfida e non posso che tifare per una squadra francese, anche perché è importante per il coefficiente. Vogliamo vederli andare il più lontano possibile. A patto che perdano energia per il campionato (ride, ndr)".