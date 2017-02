Marsiglia, Gomis: "Troppo presto per parlare del mio futuro"

Bafétimbi Gomis, interpellato sul suo futuro, ha spiegato: "Ci sarà una riflessione e le discussioni avverranno logicamente al termine della stagione. Oggi è troppo presto per parlare del mio futuro. Quando ho firmato, il progetto non era ancora partito, ma sono stato toccato dall'affetto della gente di Marsiglia. Spero con tutto il cuore di soddisfare gli obiettivi individuali e collettivi che mi ero prefissato". Gomis, classe 1985, è all'OM in prestito dallo Swansea.