Mkhitaryan: "Se pensassi solo ai soldi sarei andato all'Anzhi e non a Dortmund"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Henrikh Mkhitaryan al Manchester United per soldi? No, dice il diretto interessato, intervistato dalla Bild dopo le dichiarazioni di Watzke, CEO del Borussia Dortmund, critico nei confronti del suo trasferimento all'Old Trafford: "Non lo capisco e sbaglia. Se fosse stato solo per i soldi, in passato sarei andato allo Shakhtar Donetsk o all'Anzhi Makhachkala e non al Borussia Dortmund. Ma non mi interessava, io voglio continuare a crescere".