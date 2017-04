Monaco, Falcao: "Nulla è deciso col Dortmund. Sarà una partita differente"

Radamel Falcao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund: "Abbiamo fatto un grande passo in avanti. Abbiamo un vantaggio, ne siamo coscienti ma il Dortmund è una grande squadra. Sarà una partita differente. Ma non dovremo cambiare la nostra mentalità vista all'andata. Nulla è fatto, dobbiamo continuare a fare la nostra partita".