Mundo Deportivo: "Podemos". Neymar carica il Barça per la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Podemos” è il titolo scelto dal Mundo Deportivo per lanciare la rincorsa alla Juventus nei quarti di finale di Champions League. Un titolo che poggia sulle parole di ieri di Neymar: “Abbiamo le potenzialità giuste. Diamo il massimo e se tutto andrà bene potremo rimontare”. “Messi - scrive il quotidiano - è l’esempio da seguire per il resto dei giocatori per credere che è possibile eliminare la Juventus”.