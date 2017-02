© foto di Imago/Image Sport

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il compleanno di uno degli attaccanti più importanti del Barcellona: "La festa di Neymar". Il giocatore è tornato a essere determinante per la squadra di Luis Enrique e agli amici ha confidato: "Vincere la Liga non è impossibile, siamo in corsa per il titolo".