Mundo Deportivo sulla Copa del Rey: "Camp Nou, l'opzione migliore"

Mundo Deportivo non ha dubbi circa la sede ideale per la finale della Copa del Rey. Il Camp Nou, stadio di casa del Barcellona, potrebbe dunque subentrare al Bernabeu di Madrid, che non sarà a disposizione per lavori di riammodernamento annunciati dal presidente Perez. L'opzione Camp Nou si fa preferire perché San Mames ospiterà nella stessa data un concerto dei Gun's N' Roses e l'Atletico Madrid ha offerto il Calderon, ma i tifosi non sono affatto d'accordo.