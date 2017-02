Newcastle, Benitez: "Non me ne vado, penso solo alla promozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le voci sul possibile addio a fine stagione, Rafa Benitez ha parlato della sua situazione al Newcastle: "E' finito il mercato e posso dire che abbiamo una buona squadra. Al momento la mia unica preoccupazione è quella di esser pronto per la gara col Derby County. Futuro? Non me ne andrò, o almeno non lo farò perché sono felice o arrabbiato. Sono pronto per combattere e avere i prossimi tre punti, oltre alla promozione a fine anno".