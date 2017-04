© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Paris Saint-Germain Unai Emery ha presentato così in conferenza stampa la gara di oggi col Metz: "Abbiamo la possibilità di raggiungere almeno provvisoriamente il Monaco in vetta alla classifica, ma per farlo sarà necessario concentrarci sul nostro avversario e niente più. Non possiamo permetterci di guardare oltre, la vittoria col Metz per noi è fondamentale".