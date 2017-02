Paris Saint-Germain, L'Equipe: "Attention a la boulette"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"Attention a la boulette", ossia "attenti a non fare passi falsi" è il titolo de L'Equipe di stamattina in riferimento al Paris Saint-Germain, impegnato questa sera a Bordeaux: "Quattro giorni prima del big match contro il Barcellona in Champions. il PSG non può permettersi di perdere terreno in campionato. E deve evitare infortuni e le paure palesate contro il Lille".