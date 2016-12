PSG, Al Khelaifi: "Vinceremo la Ligue 1. Barcellona? Possiamo eliminarli"

© foto di Gaetano Mocciaro

Nonostante i cinque punti di svantaggio dal Nizza capolista, il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi è certo che la sua squadra trionferà di nuovo in Ligue 1: "Penso che saremo campioni di Francia di nuovo. L'ho visto negli occhi dei giocatori dopo il 5-0 al Lorient e in Champions sono sempre ottimista. Non sarà facile, è una sfida aperta, ma abbiamo grandi possibilità di eliminare il Barcellona".