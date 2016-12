PSG, Ben Arfa interessa al Marsiglia

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Hatem Ben Arfa (29) del Paris Saint-Germain interessa al Marsiglia. Mundo Deportivo fa sapere che l'ex Nizza potrebbe cambiare maglia a gennaio e tornare dunque all'Olympique, sei mesi dopo il suo approdo all'ombra della torre Eiffel. L'esperienza al PSG non è stata troppo fortunata per l'ex Newcastle, con 18 presenze - per un totale di 679' in campo -e appena una rete all'attivo.