PSG, Draxler: "Qua perché avevo bisogno di cambiare. C'era l'Arsenal"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julian Draxler, neo acquisto del PSG, ha parlato a Telefoot della scelta ricaduta sui parigini e degli interessi di altri club europei: "Ho vissuto anni bellissimi in Germania, ma volevo provare qualcosa di nuovo e diverso. Per questo motivo ho scelto il PSG. Insieme al Wolfsburg abbiamo deciso che sarebbe stata la miglior decisione, ho ascoltato il mio cuore e scelto la squadra che si adattava meglio al mio modo di giocare. Su di me c'erano tante squadre, per esempio l'Arsenal mi ha seguito per due o tre anni".