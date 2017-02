PSG, Matuidi smentisce: "Nessuna lite con Draxler"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna lite tra Blaise Matuidi e Julian Draxler. Dopo le indiscrezioni della stampa, secondo cui i due avrebbero avuto un alterco nello spogliatoio del PSG, è arrivata la smentita del centrocampista francese via Twitter: "È impossibile pensare che io possa aver tenuto il comportamento che mi viene attribuito nei confronti di Draxler, che per me è divenuto un amico".