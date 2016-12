PSG su Draxler, L'Equipe in prima pagina: “Parigi tenta un colpo”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint-Germain vuole puntare su Julian Draxler, 23enne trequartista in uscita dal Wolfsburg. L'Equipe in edicola questa mattina titola in prima pagina: “Parigi tenta un colpo”, con la foto del tedesco in occasione di una gara della nazionale teutonica. Il calciatore potrebbe approdare in Ligue 1 per 36 milioni di euro.