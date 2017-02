PSG, vittoria al 91' contro il Lille: Monaco ancora a +3 in classifica

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Importantissima vittoria in extremis per il Paris Saint Germain nella gara di questa sera contro il Lille. Una rete di Cavani al settantesimo ha portato in vantaggio i parigini, prima però della doccia fredda, all'ottantaseiesimo, che aveva riportato il risultato in parità. Quando però la gara sembrava essere incanalata sull'1-1 Lucas, al primo minuto di recupero, ha regalato tre punti fondamentali al PSG. Con questa vittoria la squadra di Emery è rimasta a 3 punti dalla capolista Monaco, vittoriosa a Montpellier per 2-1.