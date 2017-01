QPR, Morrison: "Felice di essere qui, voglio sfruttare questa opportunità"

© foto di Federico Gaetano

Dopo un'esperienza poco brillante in Serie A con la maglia della Lazio, Ravel Morrison è approdato al Queens Park Rangers e al sito ufficiale del club inglese ha detto: "Sono davvero contento di essere di nuovo qui. E' una grande opportunità per me questo ritorno e sono pronto a lavorare duramente e concentrarmi completamente sul QPR. Sono molto grato al manager e tutti gli altri al club per aver completato questo prestito e non vedo l'ora di giocare di fronte ai tifosi".