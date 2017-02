Rafa Nadal: "Un giorno mi piacerebbe essere il presidente del Real Madrid"

© foto di Imago/Image Sport

Il campione del tennis Rafa Nadal ha parlato dopo la finale dell'Australian Open, accennando anche a un futuro nella dirigenza del Real Madrid: "Non ho mai nascosto di essere un tifoso dei Blancos, chissà cosa succederà in futuro. Parlarne ora è utopia ma se me lo chiedete è chiaro che vorrei essere un giorno il presidente. In ogni caso il Real sta bene così, ha un grande patron e non penso che il club abbia bisogno di me".