Real Madrid, As: "A Gijon con la seconda unità"

© foto di J.M.Colomo

"A Gijon con la seconda unità" titola As in riferimento al Real Madrid, che giocherà nelle Asturie (oggi alle 16,45) preservando i big, come Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Mertedì i campioni d'Europa e del Mondo saranno impegnati al Berbabeu contro il Bayern.