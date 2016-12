Real Madrid, Aubameyang si allontana: il gabonese costa troppo

Secondo quanto riportato da OK Diario il Real Madrid non sarebbe disposto a fare follie per Pierre-Emerick Aubameyang. Il prezzo fissato a 80 milioni di euro sarebbe ritenuto eccessivo dal club spagnolo, che potrà tornare ad acquistare giocatori dalla finestra di mercato estiva. Altro motivo che porta a qualche perplessità sul gabonese è quello di non voler far giocare Cristiano Ronaldo decentrato.