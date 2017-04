Real Madrid-Bayern, Ronaldo e Asensio firmano l'uno-due che chiude tutto

© foto di J.M.Colomo

Ancora Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid al 110' ribalta la partita contro il Bayern e si porta sul 3-2. Grande azione di Marcelo che sfonda in mezzo superando tutti in velocità e poi appoggia per Cristiano Ronaldo che segna il più facile dei gol. Tripletta per il portoghese, che si porterà a casa il pallone della partita. Un minuto più tardi Asensio è protagonista di un'azione personale chiusa con uno splendido diagonale che batte Neuer. 4-2 per il Real Madrid a 9 minuti dalla fine.