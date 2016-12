Real Madrid, distorsione alla caviglia per Kovacic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola in casa Real Madrid. Come riportato dal sito ufficiale del club spagnolo Mateo Kovacic è infatti stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra con interessamento al legamento. L'infortunio risale al Mondiale per Club e il giocatore sarà valutato nel corso dei prossimi giorni.